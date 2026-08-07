Nữ công nhân bị tai nạn tử vong trong khu công nghiệp Sóng Thần

Khuya 6-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm nữ công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ, bà Đ.T.N. (49 tuổi, ngụ phường Dĩ An) điều khiển xe máy mang BS: 61D1-686.70 trên đại lộ Độc Lập, theo hướng từ đường ĐT 743 đi cầu vượt Sóng Thần, thuộc phường Dĩ An (TPHCM).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ với đường số 2 khu công nghiệp Sóng Thần, chiếc xe máy xảy ra va chạm với xe tải mang BS: 29E-559.53 chạy cùng chiều. Va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an đến điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Nạn nhân làm công nhân cho một công ty, vừa tan ca và đang chạy xe về gần đến nhà thì gặp tai nạn.