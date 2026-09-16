Gia Lai: Xe đầu kéo tông vào thành cầu Đồng Xiêm, cháy cabin

Sáng 15-9, lãnh đạo UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ lật xe đầu kéo tại cầu Đồng Xiêm trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 42 phút tại Km 39+482 quốc lộ 19 (thuộc địa bàn thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn).

Xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 19 lật xuống suối Đồng Xiêm qua địa bàn xã Tây Sơn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thời điểm này, xe đầu kéo biển kiểm soát 64H-024.xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 50RM-006.xx chở gạch di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng Tây - Đông.

Khi đến đoạn đường trên thì chiếc xe tông vào thành cầu Đồng Xiêm bên phải theo chiều đi và rơi xuống suối.

Cabin gãy lìa, bốc cháy sau va chạm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sau vụ tai nạn, một phần cabin bốc cháy, rất may tài xế thoát nạn kịp thời. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để dập tắt đám cháy.

Hình ảnh tại hiện trường sáng 15-9 cho thấy một đoạn lan can cầu Đồng Xiêm bị húc văng, hai bánh xe trước còn mắc trên thành cầu, cabin gãy lìa với phần còn lại của phương tiện.

Bánh xe đầu kéo vướng trên thành cầu Đồng Xiêm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh người điều khiển phương tiện, cẩu xe lên bờ và kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn.