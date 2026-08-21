Phát hiện xe khách lắp thêm 6 giường nằm để tăng sức chứa

Chiều 19-8, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T.A.T. (38 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và chủ phương tiện là Hợp tác xã dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách B.Đ. (địa chỉ tại xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai) liên quan đến việc tự ý lắp thêm giường nằm trên xe khách.

Trước đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đồng Phú phát hiện xe khách do tài xế T.A.T. điều khiển có số lượng giường, ghế cao hơn so với thiết kế được phê duyệt.

Xe khách có số giường, ghế cao hơn quy định

Qua kiểm tra, phương tiện được thiết kế với 36 giường, ghế nhưng đã được lắp thêm 6 giường nằm, nâng tổng số lên 42 giường, ghế. Việc tự ý thay đổi kết cấu, tăng số lượng chỗ nằm nhằm tăng sức chứa của phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

Xe khách lắp thêm giường nằm để tăng sức chứa

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T.A.T. với số tiền 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Đồng thời, chủ phương tiện bị xử phạt 22 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định của phương tiện trong thời hạn 2 tháng.

Ngoài ra, chủ phương tiện được yêu cầu khôi phục lại tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu theo đúng thiết kế được phê duyệt và thực hiện kiểm định lại trước khi đưa phương tiện tiếp tục tham gia giao thông.

Lập biên bản xử phạt đối với tài xế T.A.T.

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện; không tự ý lắp thêm ghế, giường nằm hoặc cải tạo, thay đổi kết cấu, thiết kế, thông số kỹ thuật của xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.