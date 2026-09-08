Phát hiện, xử lý vụ việc vận chuyển 1.500 con vịt giống không rõ gốc

Ngày 08/9/2026 tại xã Quảng Hà, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 14A - 671.26 do ông Lạc A Vầy, sinh năm 1995, trú tại xã Hoành Mô, điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.500 con vịt giống 1 ngày tuổi. Đáng chú ý, nhiều con đã chết, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm. Ông Vầy cũng là chủ của lô hàng này.

Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện, xử lý lô hàng gồm 1.500 con vịt con không rõ nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lạc A Vầy khai nhận đã thu mua toàn bộ số vịt trên trôi nổi trên thị trường nhằm mục đích bán kiếm lời. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không được kiểm dịch theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý tang vật và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với mặt hàng giống vật nuôi, việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi người chăn nuôi; hạn chế nguy cơ đưa các loại giống không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các nhóm hàng hóa có nguy cơ vi phạm cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.