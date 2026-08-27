Theo dấu hàng lậu từ không gian mạng đến kho kín

Ẩn sau các tài khoản bán hàng online có thể là cả kho hàng lậu, hàng giả. Thời gian qua, từ dấu vết trên màn hình, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh đã phát hiện nhiều điểm tập kết hàng hóa và ngăn chặn kịp thời hàng lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc trước khi được chia nhỏ, đưa đi tiêu thụ.

Đầu tháng 4/2026, qua rà soát kênh bán hàng trực tuyến, Đội QLTT số 4 phát hiện dấu hiệu bất thường ở một gian hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn. Từ những thông tin thu thập được, ngày 18/4, Đội QLTT số 4 phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan trên địa bàn khám một kho lạnh tại khu Hải Xuân 12, phường Móng Cái 3. Kiểm tra bên trong kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 3.300kg cánh gà đông lạnh, đóng trong 220 bao tải. Toàn bộ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ kho hàng Sẻn Văn Lèng khai nhận mua gom số hàng trên từ nhiều người không quen biết để bán kiếm lời. Cùng ngày, tại hai kho khác trên địa bàn, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện 10.500kg chân gà và 12.000kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc. Tổng lượng thực phẩm bị thu giữ trong đợt kiểm tra lên tới 25,8 tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng chứa trên 3.300kg chân gà không rõ nguồn gốc, tháng 4/2026.

Trước đó, cũng qua theo dõi các thông tin trên các kênh bán hàng online ngày 21/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 1 triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà, sinh năm 1996, trú tại Khu Thanh Sơn 3, phường Uông Bí, cầm đầu.

Tại xưởng trong Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, lực lượng chức năng tạm giữ hàng nghìn chai thuốc nhuộm tóc, dầu gội cùng máy trộn, máy chiết rót, bao bì và nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Mở rộng kiểm tra, các lực lượng tạm giữ 11.507 sản phẩm.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng có liên quan, xác định hoạt động sản xuất được tổ chức bí mật, lén lút, mỗi khi công nhân đến làm việc, cổng xưởng đều bị khóa chặt bên ngoài nhằm ngụy trang cơ sở không hoạt động, bên trong cửa đóng kín, cài then. Trái với vẻ im ắng ấy, hoạt động quảng bá diễn ra công khai trên Facebook. Hà giới thiệu dây chuyền, nhận gia công mỹ phẩm, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp để tìm đối tác và che giấu việc sản xuất hàng giả…

Lực lượng QLTT, Công an Quảng Ninh phát hiện, triệt phá 1 cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, ngày 21/1/2026.

Những vụ việc trên cho thấy tính chất phức tạp của gian lận thương mại điện tử, nhưng cũng cho thấy sự quyết tâm của lực lượng QLTT Quảng Ninh trong việc làm sạch thị trường, bảo vệ doanh nghiệp chân chính lẫn người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của một cán bộ QLTT Quảng Ninh, việc kiểm tra trên môi trường số không thể chỉ dựa vào quảng cáo. Cán bộ phải lưu chứng cứ điện tử; đối chiếu số điện thoại, địa chỉ giao nhận, vận đơn, dữ liệu thu hộ; đồng thời lực lượng QLTT phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, hải quan, biên phòng, cơ quan thuế và chính quyền địa phương... để tiến hành trao đổi, xác minh thông tin, từ đó tổ chức đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm. Khó nhất là nối tài khoản với người bán và điểm chứa hàng. Tài khoản có thể đổi tên, trang bán hàng bị xóa, còn hàng được chuyển kho hoặc chia nhỏ để nhằm qua mặt các lực lượng chức năng…

Kết quả đấu tranh giai đoạn 2021-2025, lực lượng QLTT Quảng Ninh phát hiện, xử lý 346 vụ vi phạm thương mại điện tử, phạt trên 6 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm hơn 11 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 8 tháng năm 2026, lực lượng này xử lý 170 vụ, phạt hơn 1,914 tỷ đồng; hàng buộc tiêu hủy trị giá trên 1,92 tỷ đồng. Cùng thời gian, 933 tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến được tuyên truyền, ký cam kết; 170 địa chỉ bán hàng trên mạng được rà soát...

Những vụ việc trên cho thấy giám sát không gian mạng đã trở thành khâu mở đầu của nhiều cuộc kiểm tra. Gỡ một bài đăng chưa đồng nghĩa dòng hàng đã dừng. Muốn xử lý tận gốc, dấu vết số phải được kết nối với người bán, vận đơn, dòng tiền và kho chứa. Khi cánh cửa kho được mở đúng lúc, hàng vi phạm mới không kịp tản đi theo hàng trăm đơn lẻ.