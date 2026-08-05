Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo đảm an toàn giao thông

Sau gần một năm hoạt động, lực lượng nghiệp vụ tinh nhuệ QN-14 đã khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp liên lực lượng. Không chỉ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, kéo giảm vi phạm, QN-14 còn phát huy vai trò trong đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân.

Một tối cuối tuần, theo chân Tổ QN-14 do Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động và Công an các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh làm nhiệm vụ, chúng tôi cảm nhận rõ sự khẩn trương trong từng phương án triển khai.

Bên cạnh các mũi tuần tra công khai, những tổ hóa trang nhanh chóng tỏa đi các tuyến đường, bám sát các điểm thanh thiếu niên thường tụ tập. Chỉ trong khoảng hai giờ đồng hồ, gần 20 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Trong số đó có nhiều trường hợp đi từ địa bàn giáp ranh sang, mang theo hung khí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự nếu không được phát hiện sớm.

Tổ QN-14 do Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) làm việc với thanh niên vi phạm.

Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết: Mỗi dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy, dàn hàng ngang, lạng lách, bốc đầu thường có chiều hướng gia tăng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính các em và những người tham gia giao thông. Vì vậy, lực lượng CSGT đã thường xuyên huy động lực lượng triển khai các tổ công tác liên ngành để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm.

Khu vực phía Tây Quảng Ninh là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, có lưu lượng người và phương tiện lớn, đồng thời giáp ranh với nhiều địa phương khác nên luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Thực tế đó đòi hỏi công tác tuần tra không chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm giao thông mà phải chủ động phòng ngừa tội phạm ngay từ trên tuyến.

Bà Vũ Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí, chia sẻ: Chính quyền địa phương thường xuyên trao đổi thông tin với Phòng CSGT và các tổ QN-14 về những tuyến, địa bàn trọng điểm. Sự phối hợp chặt chẽ này đã góp phần kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn sự bình yên tại cơ sở.

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đua xe trái phép.

Sau gần một năm đi vào hoạt động, QN-14 đã trở thành lực lượng quen thuộc trên nhiều tuyến đường của Quảng Ninh. Điều làm nên hiệu quả của mô hình là sự có mặt thường xuyên, linh hoạt, liên thông của các tổ công tác đã phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 45.600 trường hợp vi phạm; phát hiện, xử lý 6 nhóm với 48 thanh thiếu niên có hành vi phóng nhanh, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, bàn giao Công an cấp xã và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố 9 vụ án ma túy; phát hiện 27 vụ, 27 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 5.200 bình khí cười N₂O.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ QN-14 theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những tuyến đường, địa bàn và khung giờ có nguy cơ cao, kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra công khai với hóa trang, mật phục, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến.

Có thể khẳng định, hiệu quả của QN-14 không nằm ở những con số xử phạt mà ở cảm giác an tâm của người dân đêm đêm; bởi bình yên trên mỗi tuyến đường Quảng Ninh chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự sát sao của chính quyền, sự quản lý của gia đình và quan trọng nhất là ý thức tự giác tôn trọng pháp luật của mỗi người khi bước ra đường.