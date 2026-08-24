Một phút vượt ẩu, tài xế xe tải bị phạt hơn 40 triệu đồng, tước bằng 3 tháng

Chỉ trong khoảnh khắc, tài xế xe tải cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn đang hạ, làm hư hỏng thiết bị cảnh báo đường sắt và bị phạt 41,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Ngày 23-8, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết vừa xác minh, xử lý tài xế N.V.M. (trú tại TP Đà Nẵng) về hành vi vi phạm quy định khi qua đường ngang đường sắt.

Xe tải vượt ẩu bị phạt.

Trước đó, tại Km 713+630, khu gian Hương Thủy - Truồi, tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc xã Lộc An, TP Huế, ông M. điều khiển xe tải biển số 43H-281.xx lưu thông trên đường liên thôn.

Khi đến đường ngang, dù đèn tín hiệu đường sắt đã bật đỏ và cần chắn đang hạ, tài xế vẫn điều khiển xe vượt qua. Hành vi này làm gãy chốt an toàn cần chắn và 2 đèn cảnh báo trên cần chắn.

Sau khi trích xuất dữ liệu camera, lực lượng CSGT xác định phương tiện và mời tài xế cùng chủ xe đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế về 2 hành vi gồm vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn tại đường ngang.

Tổng mức phạt đối với 2 hành vi là 41,5 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

Đối với phần tài sản bị hư hỏng, tài xế chủ động bồi thường số tiền 1,4 triệu đồng.

Trạm CSGT Phú Lộc cho biết thời gian qua, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn và rào chắn tại các điểm giao cắt với đường sắt; quan sát kỹ trước khi qua đường ngang và không cố tình vượt khi đèn đỏ, cần chắn đang hạ để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.