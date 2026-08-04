TPHCM: Phạt tài xế vượt đèn đỏ, tông vào rào chắn đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng

Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế ô tô tông rào chắn đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng, va chạm với rào chắn. Với vi phạm trên, tài xế sẽ bị phạt 19 triệu đồng.

Ngày 3/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh vừa xử lý tài xế cố tình vượt đường ngang băng qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng, va chạm với rào chắn trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông.

Tài xế va chạm với rào chắn.

Tài xế làm việc với CSGT.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/7, tại khu vực đường ngang tại Km1721+838, khi nhân viên gác chắn đang đóng chắn đón tàu SE12 thì xe ô tô biển số 61H-190.XX chạy nhanh, vượt đèn đỏ, va chạm vào cần chắn.

Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng hành vi vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, đưa bản thân tài xế và đoàn tàu vào tình huống nguy hiểm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp Đội CSGT đường sắt số 2, Phòng 6, Cục CSGT tiến hành kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát tại khu vực đường ngang.

Qua hình ảnh ghi nhận được, các thông tin liên quan đến phương tiện và người điều khiển nhanh chóng được xác minh, làm rõ. Đội CSGT Hàng Xanh đã mời người điều khiển phương tiện đến để làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, người điều khiển xe đã thừa nhận hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng được quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ với mức phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, tại khu vực trên, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 826 trường hợp vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo reo, cần chắn bắt đầu hạ xuống, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng lại trước vạch dừng, tuyệt đối không được cố tình vượt qua.