Vòng chung khảo khu vực miền Bắc Cuộc thi “Hát ca khúc tiếng Trung năm 2026”

Tối 28/11, tại Cung Văn hóa lao động Việt – Nhật (phường Hồng Gai), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Vòng chung khảo khu vực miền Bắc Cuộc thi “Hát ca khúc tiếng Trung năm 2026”.

Dự chương trình, về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Vũ Mai Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Về phía Trung Quốc có ông Thường Cửu Thanh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim, cất vang tình hữu nghị Việt – Trung”, Cuộc thi “Hát ca khúc tiếng Trung năm 2026” thu hút 357 thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia. Sau các vòng chung khảo khu vực miền Trung tại TP Đà Nẵng (ngày 24/11) và miền Nam tại TP Cần Thơ (ngày 26/11), TP Quảng Ninh là địa điểm tổ chức vòng chung khảo khu vực miền Bắc với sự tranh tài của 35 thí sinh. Mỗi thí sinh trình diễn một ca khúc tiếng Trung.

Ông Thường Cửu Thanh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ông Thường Cửu Thanh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (thứ 3 phải sang) và Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam (thứ 3, trái sang) tặng hoa cho Ban Giám khảo cuộc thi.

Các thí sinh mang đến cuộc thi những tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện khả năng thanh nhạc, phát âm tiếng Trung và phong cách biểu diễn đa dạng. Nhiều ca khúc kinh điển của Trung Quốc được lựa chọn, trong đó có những tác phẩm đã quen thuộc với khán giả Việt Nam như: “Đường chúng ta đi” trong bộ phim Tây Du Ký, “Tay trái chỉ trăng”, “Hồng Nhạn”, “Chỉ vì quá yêu em” …

Qua những giai điệu âm nhạc, các thí sinh không chỉ thể hiện tình yêu nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Trung Quốc đến với công chúng Việt Nam.

Phần dự thi của các thí sinh với sự đầu tư về trang phục, khả năng thanh nhạc và phong cách biểu diễn.

Tham gia vòng chung khảo khu vực miền Bắc, Quảng Ninh có 3 thí sinh: Phạm Huy Anh, Cao Thị Phương Mai và Vũ Thu An.

Thí sinh Vũ Thu An của Quảng Ninh với ca khúc "Em quá ngốc".

Kết thúc vòng chung khảo, ngày 1/12 tới, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra ngày 8/12 tại Nhà hát Âu Cơ, thành phố Hà Nội.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho chương trình.

Cuộc thi là hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, tạo sân chơi cho những người yêu tiếng Trung và âm nhạc Trung Quốc; đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước Việt - Trung.