Quảng Ninh Let's go: Thổ địa Cái Chiên – Người kể chuyện đảo xanh

Phạm Công Quyền được nhiều du khách biết đến với tên gọi “Thổ địa Cái Chiên”. Không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp, Quyền bắt đầu từ công việc lái xe điện, rồi bằng tình yêu với quê hương đã trở thành người đồng hành, tư vấn và giới thiệu những trải nghiệm bản địa trên đảo.

Trong podcast Quảng Ninh Let’s go, cùng nghe Quyền kể về Cái Chiên qua những khoảnh khắc bình yên, các hoạt động bắt ốc, cào ngao, khám phá làng chài, thưởng thức hải sản và món gà râu đặc trưng. Đặc biệt, câu chuyện về những đàn cá heo thường xuất hiện quanh đảo cũng mang đến một góc nhìn thú vị về vẻ đẹp trong lành của vùng biển này.