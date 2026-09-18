Quảng Ninh rộn ràng đón Tết Trung thu

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu. Những ngày này, không khí hội trăng rằm đã bắt đầu lan tỏa khắp các ngả đường, con phố của Quảng Ninh. Nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn... được trang trí rực rỡ sắc màu; nhiều tuyến phố rộn ràng trong tiếng trống lân náo nức hòa cùng sắc màu của đèn ông sao, mâm cỗ và các hoạt động vui hội trăng rằm. Trong không khí ấy, những gương mặt háo hức, ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ chính là những hình ảnh đẹp nhất của một mùa Trung thu ấm áp yêu thương.

Những ngày này, các địa điểm tập trung đông người dân, du khách như trung tâm thương mại, siêu thị được trang trí rực rỡ sắc màu với đèn ông sao, đèn lồng, đèn cá chép... tạo nên không khí Trung thu rộn ràng.

Các gian hàng bày bán bánh kẹo Trung thu luôn được bố trí ở những vị trí trung tâm với không gian rực rỡ sắc màu.

Thị trường bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu vô cùng phong phú, đa dạng, với nhiều nhãn hàng tên tuổi, chất lượng, giúp người dân có nhiều sự lựa chọn.

Tất cả các gian hàng tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... đều được trang trí rực rỡ sắc màu.

Một gia đình chọn mua bánh trung thu tại Siêu thị Go Hạ Long.

Gian hàng đồ chơi, đèn lồng được trang trí mô hình song ngư vọng nguyệt đẹp mắt, ấn tượng.

Các nhãn hàng bánh kẹo lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Maison Mooncake... đều có các quầy hàng bày bán sản phẩm tại những vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách.

Sản phẩm bánh kẹo dịp Tết Trung thu vô cùng đa dạng, trải dài từ bình dân đến cao cấp, có bao bì, mẫu mã đẹp mắt và được kết hợp khéo léo cùng trà, rượu... thành những set quà tặng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Các địa điểm thường xuyên tập trung đông người dân, du khách như trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cafe, khách sạn... đều có những góc decor đẹp mắt, rực rỡ sắc màu của mùa Tết Trung thu, tạo điểm nhấn để mọi người check-in, chụp ảnh lưu niệm.

Thứ không thể thiếu trong mỗi mùa Trung thu là đồ chơi trẻ em, đã và đang được bày bán ở nhiều cửa hàng với chủng loại và mẫu mã đa dạng, phong phú.

Các em nhỏ như lạc giữa một "rừng" đồ chơi rực rỡ sắc màu tuổi thơ.

Tuy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng những năm gần đây, các bạn nhỏ ngày càng có nhiều hứng thú với các mẫu mã đồ chơi Trung thu truyền thống của dân tộc, như: Đầu lân, mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao...

Những ngày này, nhiều con đường, tuyến phố ở các địa bàn trung tâm của Quảng Ninh đã rộn ràng tiếng trống lân mừng đón Trung thu.

Vui cùng màn múa lân và chụp ảnh với lân luôn là thứ các bạn nhỏ thích thú nhất, đem lại nhiều niềm vui và tiếng cười nhất mỗi độ Tết Trung thu về.

Nhiều đội lân ngày càng đổi mới, cải tiến màu sắc trang phục múa lân theo hướng hiện đại, gần gũi, tạo nên sắc màu tươi mới cho Tết Trung thu.