Yên Tử rộn ràng bước chân chinh phục Ultra Trail 2026

Từ những bước chân xuyên đêm trên đường mòn, dốc đá đến nhịp chạy rộn ràng trong nắng sớm, Yên Tử Ultra Trail 2026 đã tạo nên một hành trình thể thao giàu cảm xúc giữa miền di sản trong 3 ngày, từ 4-6/9. Gần 2.000 VĐV tham gia 5 cự ly từ 5km đến 70km, cùng chinh phục những cung đường có địa hình đa dạng giữa núi rừng Yên Tử.
Sáng 6/9, khoảng 1.200 VĐV tranh tài ở hai cự ly Hành Giả 15km và Bồ Đề 5km, khép lại giải đấu trong tiết trời thu Yên Tử. Trước đó, các cự ly 25km, 50km và 70km đã thử thách VĐV qua đường rừng, dốc đá và những đoạn leo núi nhiều thử thách.
Trên những cung đường men theo rừng trúc, dốc núi và các lối mòn đặc trưng, mỗi bước chạy không chỉ là cuộc thử sức về thể lực mà còn là hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và những giá trị đặc sắc của vùng đất Yên Tử. Những khoảnh khắc bứt tốc, vượt dốc, về đích và sẻ chia đã tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, đồng thời góp phần quảng bá sức hấp dẫn của Yên Tử và phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại miền di sản. Tất cả đã tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, nơi tinh thần thể thao hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tâm linh Yên Tử, đồng thời góp phần quảng bá sức hấp dẫn của du lịch thể thao Quảng Ninh.