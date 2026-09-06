Yên Tử rộn ràng bước chân chinh phục Ultra Trail 2026

Từ những bước chân xuyên đêm trên đường mòn, dốc đá đến nhịp chạy rộn ràng trong nắng sớm, Yên Tử Ultra Trail 2026 đã tạo nên một hành trình thể thao giàu cảm xúc giữa miền di sản trong 3 ngày, từ 4-6/9. Gần 2.000 VĐV tham gia 5 cự ly từ 5km đến 70km, cùng chinh phục những cung đường có địa hình đa dạng giữa núi rừng Yên Tử.

Sáng 6/9, khoảng 1.200 VĐV tranh tài ở hai cự ly Hành Giả 15km và Bồ Đề 5km, khép lại giải đấu trong tiết trời thu Yên Tử. Trước đó, các cự ly 25km, 50km và 70km đã thử thách VĐV qua đường rừng, dốc đá và những đoạn leo núi nhiều thử thách.

Trên những cung đường men theo rừng trúc, dốc núi và các lối mòn đặc trưng, mỗi bước chạy không chỉ là cuộc thử sức về thể lực mà còn là hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và những giá trị đặc sắc của vùng đất Yên Tử. Những khoảnh khắc bứt tốc, vượt dốc, về đích và sẻ chia đã tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, đồng thời góp phần quảng bá sức hấp dẫn của Yên Tử và phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại miền di sản. Tất cả đã tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, nơi tinh thần thể thao hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tâm linh Yên Tử, đồng thời góp phần quảng bá sức hấp dẫn của du lịch thể thao Quảng Ninh.

Ngay từ sáng sớm ngày 6/9, hàng trăm VĐV đã tập trung tại sân đình Làng Nương, sẵn sàng cho các cự ly 15 và 5km, hai cự ly cuối của giải và thu hút đông đảo VĐV tham gia nhất.

Phía sau, các VĐV tranh thủ khởi động, làm nóng cơ thể trước khi bước vào đường đua.

Trước giờ G, các runner không quên chụp những kiểu ảnh vui vẻ làm kỷ niệm.

Các VĐV tiến hành nghi lễ chào cờ trước khi khởi tranh.

VĐV hát Quốc ca giữa không gian linh thiêng của danh thắng Yên Tử.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các VĐV đã tăng tốc trên đường đua.

Tiết trời mùa thu, không khí mát mẻ sáng sớm vùng non thiêng giúp các VĐV cảm thấy thoải mái, hưng phấn hơn.

Rời làng Nương, các VĐV lần lượt chinh phục nhiều thử thách.

Băng rừng quốc gia Yên Tử.

Vượt qua nhiều đoạn đường gập ghềnh...

Chinh phục các ngọn thác giữa rừng.

Nhiều đoạn, các VĐV phải xếp hàng nối tiếp nhau luồn qua các thân cây lớn chắn ngang đường đi.

Chụp hình lưu niệm khi chinh phục những cung đường khó đầu tiên.

Vượt hàng trăm bậc đá, nhiều VĐV đã chinh phục chùa Hoa Yên trên hành trình vươn tới đỉnh non thiêng Yên Tử.

Niềm vui, tự hào khi đặt chân tới độ cao 1.068 m của đỉnh chùa Đồng.

Tăng tốc cùng về đích. Hành trình về đích đầy cảm xúc của một gia đình VĐV.

Các VĐV về đích hào hứng rung chuông chiến thắng, đồng thời nhận vinh danh của BTC.

Các Runner nhận vinh danh từ BTC trong buổi lễ trao giải.