Đá kể chuyện ngàn năm

Vịnh Hạ Long hiện lên như một bản giao hưởng của đá, trời và nước. Những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi soi bóng xuống làn nước xanh trong, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mà thơ mộng. Khi hoàng hôn buông, ánh nắng len qua các vách đá, phủ lên mặt vịnh sắc màu huyền ảo, làm nổi bật vẻ đẹp bất tận của Di sản thiên nhiên thế giới. Mỗi hòn đảo, mỗi vách đá như lưu giữ dấu ấn của thời gian, kể câu chuyện về hành trình kiến tạo của thiên nhiên qua hàng triệu năm. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, vịnh Hạ Long không chỉ mê hoặc bởi cảnh sắc, mà còn khơi gợi cảm xúc về vẻ đẹp trường tồn của tạo hóa.