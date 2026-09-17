Siết chặt quản lý thị trường phục vụ Trung thu

Dịp Tết Trung thu đang cận kề, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh trung thu tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường. Để đảm bảo công tác quản lý, ngăn chặn, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Quảng Ninh đã tăng cường nắm địa bàn, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, kinh doanh buôn bán, góp phần bảo đảm thị trường Trung thu ổn định, an toàn.

Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT thành phố) kiểm tra hoạt động kinh doanh trên bánh trung thu trên địa bàn phường Móng Cái 1.

Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh hiện quản lý 5.857 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và các xã Hải Ninh, Vĩnh Thực, Hải Sơn… Đây là địa bàn biên giới, hoạt động mua bán, lưu thông hàng hóa diễn ra sôi động và luôn tiềm ẩn nguy cơ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ được đưa vào thị trường nội địa. Đặc biệt, vào dịp Trung thu, khi sức mua đối với bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và đồ chơi trẻ em tăng mạnh, nguy cơ vi phạm càng đáng lưu ý.

Để chủ động kiểm soát thị trường, Đội QLTT số 4 đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên nắm tình hình hoạt động kinh doanh, rà soát các cơ sở có nguy cơ vi phạm, nhất là các điểm kinh doanh, tập kết, lưu thông thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trước khi đến tay người tiêu dùng.

Riêng trong ngày 16/9, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra, xử lý 3 vụ với 3 cơ sở kinh doanh ở phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2 và xã Hải Ninh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm. Tang vật vi phạm gồm: 875 chiếc bánh trung thu, loại 35gram/chiếc, xuất xứ Trung Quốc và 60 gói bánh đậu xanh. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm 8,5 triệu đồng. Đội QLTT số 4 đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT thành phố) tịch thu các sản phẩm bánh trung thu nhập lậu.

Ông Phạm Tiến Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh, cho biết: Dịp Trung thu, các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là bánh trung thu, bánh kẹo có sức tiêu thụ lớn nên nguy cơ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng xâm nhập thị trường tăng cao. Đội đã chủ động xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào những địa bàn, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và an toàn thực phẩm.

Không chỉ tại khu vực biên giới, hoạt động kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu đang được các Đội QLTT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh triển khai đồng bộ tại các khu vực và trên môi trường mạng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp kinh doanh thực phẩm nhập lậu, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường.

Mới đây, ngày 14/9, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh đã kiểm tra hộ kinh doanh Đào Thị Phượng, tài khoản Facebook “Đào Phượng”, tại tổ 1B, khu 7, phường Bãi Cháy. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh do bà Đào Thị Phượng làm chủ đang kinh doanh các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất gồm 20 hộp bánh bông lan loại 280g/hộp; 30 chiếc bánh nướng loại 500g/chiếc; 120 chiếc bánh nướng loại 100g/chiếc và 34 gói bánh Mochi loại 180g/gói. Tổng giá trị hàng hóa là 14,4 triệu đồng. Qua kiểm tra, xác minh, số hàng hóa trên được xác định là hàng hóa nhập lậu. Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh số tiền 10 triệu đồng theo quy định.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương về kiểm soát thị trường Trung thu, Chi cục QLTT tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2026. Theo đó, lực lượng QLTT tiếp tục triển khai các nội dung về tăng cường tuyên truyền pháp luật và kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2026. Đồng thời, Chi cục cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh và đề nghị của UBND các xã, phường, đặc khu.

Trọng tâm, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; kiểm soát nguồn nguyên liệu như nhân bánh, bột làm bánh, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến; điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và chất lượng sản phẩm; chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm khi cần thiết; kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng; kiểm soát khâu lưu thông hàng hóa…

Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT thành phố) kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH bánh kẹo Xuân Thế, xã Quảng Hà.

Cùng với các mặt hàng bánh trung thu, bánh kẹo, công tác kiểm soát còn tập trung vào rượu, bia, nước giải khát và đồ chơi trẻ em, nhất là đồ chơi có tính chất bạo lực, độc hại. Các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, niêm yết giá.

Sau Tết Trung thu, từ ngày 26/9 đến 5/10, lực lượng QLTT tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng nhưng được bán giảm giá, khuyến mại hoặc có nguy cơ được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm khác.

Ông Trần Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh, cho biết: Để kiểm soát thị trường Trung thu ổn định, an toàn, Chi cục đã chỉ đạo các Đội QLTT chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại những cơ sở, nhóm mặt hàng có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra an toàn thực phẩm. Quan điểm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh uy tín; kiểm tra kỹ nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin liên quan trước khi mua. Đối với bánh trung thu và thực phẩm được rao bán trên mạng xã hội, người tiêu dùng cần thận trọng với những sản phẩm có giá rẻ bất thường, không có thông tin rõ ràng về cơ sở sản xuất, nguồn gốc và chất lượng.