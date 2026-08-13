Quảng Ninh tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” năm 2026 diễn ra từ ngày 01-30/8, dành cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 27/1/2026 của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 295/KH-CAT-PCCC ngày 10/7/2026 tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” năm 2026.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2026) và Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10); qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, bắt đầu từ 9 giờ ngày 1/8 đến 9 giờ ngày 30/8/2026. Đối tượng tham gia là người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đang sinh sống, công tác, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh.

Thông tin, thể lệ và đường link tham gia cuộc thi được đăng tải trên các cổng, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thông nội bộ và nền tảng mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Người dân có thể truy cập https://tnpccc.qni.vn/ để tham gia cuộc thi.