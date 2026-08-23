Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Chiều 23/8, với 473/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 94,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, các quy định về quản lý, kiểm soát, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được hoàn thiện theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro, xác định rõ căn cứ, thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể, không chồng chéo với pháp luật chuyên ngành, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã rà soát, chỉnh lý các quy định về tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, lực lượng và nguồn lực, bảo đảm phân công rõ ràng, không làm phát sinh về tổ chức, biên chế. Các quy định về điều khoản chuyển tiếp, về việc thi hành và ngôn ngữ cũng như kỹ thuật lập pháp đã được rà soát, chỉnh lý bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc ban hành Luật, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ cấp thiết, có tính liên ngành, liên lĩnh vực và quốc tế sâu rộng.

Việc ban hành Luật sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tính mạng và sức khỏe của nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đồng thời, khẳng định trách nhiệm và cam kết nhất quán của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế và nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tạo môi trường an toàn, minh bạch cho hợp tác đầu tư và thương mại, khoa học công nghệ, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm 4 Chương, 36 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.