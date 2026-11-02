Sự kiện trong tuần

Từ ngày 2/11-8/11/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 2/11:

Họp nghe báo cáo phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, môi trường 10 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu KT-XH, môi trường năm 2026; đề xuất mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu phát triển KT-XH và môi trường năm 2027.

Thành ủy Quảng Ninh làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Họp rà soát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri phục vụ Hội nghị giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6.

Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026.

Hội nghị thảo luận Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đại hội Đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Quảng Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình phát động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” phường Cửa Ông năm 2026.

- Thứ Ba, ngày 3/11:

Kỳ họp thứ nhất (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Họp về giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Họp thảo luận các giải pháp, thống nhất nội dung để báo cáo UBND thành phố Quảng Ninh và UBND tỉnh Hưng Yên nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026”.

Hội thảo lấy ý kiến về kết quả rà soát và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc, bất cập của pháp luật có tính hệ thống, liên ngành (khu vực miền Bắc).

- Thứ Sáu, ngày 6/11:

Triển lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

- Thứ Bảy, ngày 7/11:

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả).

Hội thi người giới thiệu hay nhất về Yên Tử (Khu Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, phường Yên Tử).