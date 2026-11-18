Lan tỏa niềm tự hào qua Liên hoan tiếng hát khu dân cư

Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” do Ủy ban MTTQ thành phố phát động đã tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào quê hương, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Tiết mục đồng diễn tại Hội thi Cụm số 4, tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Việt – Nhật, tháng 10/2026.

Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố được tổ chức qua ba vòng thi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Vòng thi cấp cơ sở diễn ra trong tháng 8 và tháng 9/2026 gồm 54 đội văn nghệ tiêu biểu đại diện cho 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Vòng thi cấp cụm diễn ra từ ngày 11 đến 31/10/2026 được chia thành 9 cụm thi; mỗi cụm lựa chọn một đội xuất sắc tham dự vòng thi cấp thành phố, dự kiến tổ chức vào ngày 24/11, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo thể lệ, mỗi đội dàn dựng ít nhất bốn tiết mục thuộc ba thể loại, bắt buộc có tiểu phẩm thời lượng biểu diễn không quá 35 phút. Điều đặc biệt là tất cả diễn viên đều không chuyên, thuộc nhiều lứa tuổi, dân tộc, ngành nghề khác nhau.

Không khí liên hoan thể hiện rõ nét tại Cụm số 4, tổ chức cuối tháng 10/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (phường Hồng Gai) gồm 6 đội đại diện cho 6 phường: Bãi Cháy, Tuần Châu, Hạ Long, Hà Lầm, Cao Xanh và Hồng Gai đã mang đến 28 tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu, tiểu phẩm với sự tham gia của gần 600 diễn viên, ca sĩ không chuyên.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạ Long, cho biết: Địa phương đã tận dụng hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa thông tin, qua đó nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Sức hút của liên hoan còn đến từ vai trò kết nối, vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn mang lại thành công của cuộc thi.

Tương tự tại Cụm số 5, tổ chức ở phường Cẩm Phả vào cuối tháng 10/2026, các đội đến từ đặc khu Vân Đồn và các phường Cẩm Phả, Hà Tu, Quang Hanh, Cửa Ông, Mông Dương đã mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật. Trên sân khấu, những em nhỏ hồn nhiên biểu diễn bên các cô bác lớn tuổi, cùng tái hiện truyền thống cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ. Qua mỗi tiết mục, lịch sử và những giá trị văn hóa của địa phương được chuyển tải gần gũi, sinh động. Em Trần Nhân Giang (phường Cẩm Phả) trong vai người cháu có ông từng ra trận, chia sẻ rằng việc tham gia biểu diễn giúp em thêm yêu và hiểu hơn về lịch sử quê hương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Liên hoan tiếng hát khu dân cư tại Cụm số 5, tổ chức tại phường Cẩm Phả, tháng 10/2026.

Ở các cụm khác, phong trào cũng diễn ra sôi nổi. Phường Việt Hưng xuất sắc giành giải Nhất Cụm số 2. Tại Cụm số 6, tổ chức ở Trung tâm Văn hóa thể thao vùng Đông Bắc (xã Tiên Yên), đội văn nghệ xã Hải Lạng giành giải Nhất toàn đoàn, đại diện Cụm tham dự vòng thi cấp thành phố.

Việc tổ chức liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2026 được các địa phương triển khai linh hoạt, phát huy tinh thần tự nguyện, đồng thuận. Các nhóm zalo thôn, khu trở thành kênh thông tin hữu ích trong huy động lực lượng, sắp xếp lịch tập luyện. Việc công khai, minh bạch các khoản đóng góp cũng tạo sự tin tưởng, khuyến khích người dân chung tay tổ chức hoạt động.

Vượt lên khuôn khổ một cuộc thi văn nghệ, liên hoan đã trở thành ngày hội văn hóa ở khu dân cư, nơi người dân vừa sáng tạo, biểu diễn, vừa thưởng thức và gìn giữ những giá trị tinh thần của cộng đồng. Thành công đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở trong việc tập hợp, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần hưởng ứng của nhân dân.