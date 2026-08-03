Tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy tại phường Trần Lãm, một người tử vong

Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 2/8, tại khu vực ngã ba cầu Kìm, thuộc tổ dân phố Thượng Cầm, phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô khiến một người tử vong tại hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành khám nghiệm, đo đạc hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải tự đổ biển kiểm soát 17C-174.06 do anh Lê Đức Thơi (sinh năm 1977, trú xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng từ xã Vũ Quý đi phường Trần Lãm đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 17AC-044.13 do chị N.T.L. (sinh năm 1989, trú tổ dân phố Vân Động Nam, phường Trần Lãm) điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị N.T.L. tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Công an phường Trần Lãm tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển xe ô tô thiếu quan sát. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.