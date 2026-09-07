Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực đạt doanh thu hơn 29,6 tỷ đồng

Sau 10 ngày diễn ra (từ ngày 28/8 đến 6/9), Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long đã thu hút trên 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực; tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng.



Theo Ban Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Ninh, riêng khu vực Hội chợ OCOP đạt doanh thu trên 28,2 tỷ đồng, thu hút hơn 83.000 lượt khách. Với hệ thống gian hàng đa dạng, phong phú, các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng hóa tiêu biểu đã đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệm của người dân và du khách.

Du khách, người dân mua sắm tại Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực diễn ra tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long.

Không gian ẩm thực đạt doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng, thu hút khoảng 43.800 lượt người. Nhiều món ăn đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền được giới thiệu, tạo thêm điểm đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và các hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Với quy mô và sức hút ngày càng được nâng lên, Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội kết nối, quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, mà còn từng bước trở thành một sản phẩm du lịch, không gian trải nghiệm văn hóa và ẩm thực của thành phố Quảng Ninh.

Theo Ban Tổ chức, thời gian tới, các kỳ hội chợ sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của người dân, du khách. Trong đó, chú trọng kết hợp giữa xúc tiến thương mại với phát triển du lịch, đồng thời tích hợp các khu vực vui chơi, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, từng bước xây dựng Hội chợ OCOP trở thành không gian mua sắm, trải nghiệm đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm và văn hóa Quảng Ninh.