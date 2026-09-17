Hơn 50 sản phẩm OCOP thành phố Quảng Ninh tham dự tại Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23, Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO và CABIS 2026). Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, cùng đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp của Quảng Ninh tham dự tại CAEXPO và CABIS 2026.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, cùng đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp của Quảng Ninh tham dự tại Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23.

Tham gia Hội chợ có hơn 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước Việt Nam cùng trưng bày sản phẩm, dịch vụ trên diện tích gần 5.000m2, với gần 200 gian hàng tiêu chuẩn thuộc các ngành hàng: Nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, giải pháp công nghệ... Đặc biệt, khu gian hàng thương mại của Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN tham gia Hội chợ. Qua đó, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một nền kinh tế năng động, tự chủ và sẵn sàng cung ứng nguồn hàng hóa chất lượng cao, bền vững cho thị trường Trung Quốc và khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của Quảng Ninh và một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ.

Thành phố Quảng Ninh có hơn 50 sản phẩm OCOP từ 4-5 sao tham dự tại hội chợ. Trong đó, nhiều sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia được giới thiệu, trưng bày tại hội chợ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, như: Miến dong Bình Liêu; Rượu Ba kích; Trà hoa vàng Quy hoa; Trà Việt Tú với các sản phẩm: trà Bạch Mẫu Đơn Đường Hoa, Bích Loa Xuân Đường Hoa, Đường Hoa Lão Tướng Quân, Lục trà Đường Hoa, Bích Loa Xuân Đường Hoa dệt hương sen, Lục trà Đường Hoa dệt hương nhài; Ruốc Bavabi…

Cùng với đó, trong khuôn khổ Hội chợ cũng diễn ra nhiều sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, như: Diễn đàn Giao thương, Đầu tư và Hợp tác Công nghệ Việt Nam và Trung Quốc; Hội nghị Xúc tiến hợp tác quốc tế Khu thí điểm Thương mại tự do Trung Quốc (Quảng Tây) năm 2026; Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào các Khu công nghiệp ASEAN và giao lưu kết nối dự án.

Các đại biểu tham quan gian hàng Trà Việt Tú tại Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23.

CAEXPO và CABIS 2026 là cơ hội để các doanh nghiệp của thành phố Quảng Ninh nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng thế mạnh, như: Nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ… Đồng thời, hội chợ nhằm hướng tới mục tiêu vừa xuất khẩu sản phẩm vừa thúc đẩy liên kết công nghiệp, hợp tác đầu tư và công nghệ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nội địa tiếp cận trực tiếp các nhà mua sắm lớn, các dòng vốn chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất chuyên sâu. Qua đó, góp phần gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo ra động lực mới và nâng tầm mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại toàn diện Việt Nam - Trung Quốc bền vững.