Nhiều ưu đãi hấp dẫn kích cầu du lịch Quảng Ninh cuối năm

Từ nay đến hết năm 2026, thành phố Quảng Ninh tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến và quảng bá du lịch, đồng thời cùng cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình kích cầu mùa Thu - Đông, tạo thêm nhiều sản phẩm và lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Các cơ sở lưu trú triển khai mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch.

Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đang đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách.

Theo đó, chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông năm nay được triển khai đến hết tháng 12/2026, không chỉ tập trung vào giảm giá phòng mà hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm thông qua các gói dịch vụ kết hợp.

Các dịch vụ ẩm thực, giải trí có mức giá vô cùng ưu đãi.

Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng, như: Bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Nhiều doanh nghiệp triển khai mức ưu đãi lớn, như: Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%; FTE Hạ Long giảm từ 46-60%; À La Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30-40%... Bên cạnh đó, nhiều cơ sở lưu trú xây dựng các gói nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ, qua đó mở rộng lựa chọn cho du khách thay vì chỉ đơn thuần giảm giá phòng.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tích cực tham gia chương trình kích cầu. Một số đơn vị áp dụng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp trên dịch vụ.

Việc các doanh nghiệp cùng tham gia kích cầu đang tạo nên một chuỗi sản phẩm liên kết từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, giúp du khách có thêm lý do để lựa chọn Quảng Ninh trong những tháng cuối năm.

Cùng với các chương trình kích cầu của doanh nghiệp, từ nay đến hết năm, thành phố Quảng Ninh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và quảng bá điểm đến. Việc kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch và chính sách kích cầu được kỳ vọng tạo thêm động lực để du khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và quay trở lại Quảng Ninh ở những mùa tiếp theo.



