Khai mạc Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh

Chiều 28/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh. Sự kiện sẽ diễn ra từ 28/8 đến hết ngày 6/9/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long).

Các đại biểu ấn nút khai mạc Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Hội chợ có quy mô khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của Quảng Ninh cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Trong đó, khoảng 100 gian hàng dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; 100 gian hàng còn lại giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, kết nối tiêu thụ, Hội chợ còn bố trí sân khấu khai mạc và khu “photobooth” mở để người dân, du khách tham quan, chụp ảnh, check-in; Lễ hội Bia, nước giải khát miễn phí phục vụ nhân dân và du khách dọc đường Trần Quốc Nghiễn.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Sản phẩm Bí ngô Hoành Mô vừa được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao được trưng bày và bán tại Hội chợ.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại không gian ẩm thực.

Cùng với Hội chợ OCOP, không gian ẩm thực được tổ chức chạy dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và đường nhánh đấu nối đường Trần Quốc Nghiễn với khoảng 20 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền. Các gian hàng này sẽ giới thiệu đồ uống, sản phẩm OCOP, các món ăn và đặc sản vùng miền, với sự tham gia của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị đạt OCOP 5 sao quốc gia.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận xếp hạng sản phẩm OCOP 5 sao cho 8 sản phẩm; sản phẩm OCOP đạt 3 -4 sao cho 29 sản phẩm cho các đơn vị, chủ thể OCOP.

Ngay sau khi diễn ra lễ khai mạc đã có nhiều người dân, du khách tới trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ.

Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực là dịp giới thiệu, quảng bá những sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của Quảng Ninh và các địa phương. Đồng thời, mở ra không gian kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, đưa những sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng. Cùng với đó, không gian ẩm thực sẽ mang đến cho nhân dân và du khách cơ hội khám phá những hương vị đặc sắc, những nét văn hóa ẩm thực giàu bản sắc; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.