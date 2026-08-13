MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh: Tạo đồng thuận cho sự phát triển

Trong bối cảnh cùng cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về quản trị xã hội, Ủy ban MTTQ Quảng Ninh đã phát huy rõ nét vai trò của mình, nhất là trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với tinh thần chủ động đổi mới, quyết liệt ngay trong đầu nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026-2030.

Phát huy vai trò cầu nối

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tại Quảng Ninh đã tập trung đổi mới thông tin, tuyên truyền để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng với truyền thông số, báo chí, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội của các tổ chức thành viên.

Từ đầu năm đến nay, đã đăng tải trên 130 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thành phần, hơn 400 tin, bài trên fanpage Mặt trận Quảng Ninh, hơn 120 tin, bài trên Zalo mini app “Mặt trận Quảng Ninh số"...

Các kênh truyền thông số phát huy hiệu quả trong lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận, nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là các đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, lấy ý kiến vào đề án thành lập thành phố Quảng Ninh; sắp xếp thôn, tổ dân phố và phong trào “Bình dân học vụ số”...

Trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, MTTQ cũng tham gia rất tích cực. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cử tri, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội sâu sắc và dấy lên phong trào thi đua sôi nổi đối với ngày hội lớn của toàn dân.

Các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú... đều được bảo đảm đúng yêu cầu thời gian, trình tự, thủ tục và thành phần, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ.

MTTQ phường Yên Tử giám sát việc chi trả bồi thường GPMB dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tháng 7/2026. Ảnh: Ủy ban MTTQ phường Yên Tử

MTTQ các cấp tại Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm củng cố tình đoàn kết quốc tế, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh thân thiện, năng động và thu hút các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (tháng 5/2026), MTTQ các cấp đã tích cực triển khai trên 100 công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Quảng Ninh và đất nước.

Các hoạt động này phủ rộng trên nhiều lĩnh vực thiết thực như an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, văn hóa, thể thao và mô hình tự quản tại khu dân cư.

MTTQ các cấp đã huy động tối đa các nguồn lực tham gia các hoạt động; đồng thời chú trọng sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, không hành chính hóa hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thông qua các phong trào, cuộc vận động và hoạt động thực tiễn, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều nhân tố tích cực, quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Song song với đó, MTTQ thực hiện tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa nhằm huy động tối đa nguồn lực và nâng cao hiệu quả đoàn kết nhân dân. Qua các phong trào thực tiễn, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực bồi dưỡng nhân tố mới cho Đảng.

Tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2026, LĐLĐ Quảng Ninh đã giới thiệu hơn 800 đoàn viên ưu tú (gần 600 người đã kết nạp); phối hợp tổ chức 705 hội nghị thực hiện dân chủ cơ sở. Tỉnh Đoàn đã giới thiệu trên 1.705 đoàn viên ưu tú (hơn 696 người đã kết nạp).

Đổi mới trong giám sát, phản biện

MTTQ Quảng Ninh đã triển khai 3 chuyên đề giám sát trọng tâm, nổi bật là công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng các dự án nâng cấp đô thị. Đồng thời, đơn vị duy trì giám sát thường xuyên việc xử lý đơn thư kiến nghị của công dân, thúc đẩy các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc từ cơ sở.

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện 2 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

Công tác phản biện xã hội tiếp tục được đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quảng Ninh phối hợp với Thường trực HĐND và UBND tỉnh phản biện 3 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND Quảng Ninh khóa XV.

Quá trình phản biện đi sâu phân tích tính pháp lý, sự cần thiết, nguồn lực thực hiện và tác động của chính sách đối với đời sống dân sinh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quảng Ninh cũng mở rộng lấy ý kiến từ các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn, giới chuyên gia và nhân dân. Nhờ đó, các nghị quyết khi ban hành đảm bảo tính khả thi, đúng thẩm quyền và nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ủy ban MTTQ xã Hoành Mô giám sát chất lượng công trình khu vui chơi tại nhà văn hóa thôn Đồng Cậm (xã Hoành Mô).

Bà Vi Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoành Mô, cho biết: Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã đã tổ chức 18 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân; thực hiện 22 cuộc góp ý định kỳ, 26 cuộc góp ý thường xuyên, tổng hợp 45 ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nội dung giám sát, góp ý tập trung vào những vấn đề thiết thực như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chính sách an sinh, đầu tư công và các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp của Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Khi niềm tin được củng cố, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để Quảng Ninh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.