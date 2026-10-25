Tay đua Mercedes Kimi Antonelli bất ngờ giành pole tại Grand Prix Mỹ

Tay đua Kimi Antonelli của đội Mercedes bất ngờ giành pole (vị trí xuất phát đầu tiên) tại chặng Grand Prix Mỹ hôm 24/10, qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch mùa giải Công thức 1 (F1).

Tay đua Kimi Antonelli (giữa) của đội Mercedes, người Italy, cùng Max Verstappen (trái) và ﻿ Isack Hadjar sau vòng phân hạng chặng Grand Prix Mỹ tại Austin, bang Texas, ngày 24/10/2026. Antonelli giành vị trí xuất phát đầu tiên. Ảnh: AP

Tại đường đua Circuit of the Americas ở bang Texas, Mỹ, tay đua 20 tuổi người Italy vượt qua Max Verstappen của đội Red Bull trong vòng phân hạng. Cuộc đua chính diễn ra rạng sáng 26/10 theo giờ Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đồng thời các đối thủ đạt kết quả như điều kiện quy định, Antonelli có thể trở thành nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử.

Để vô địch ngay tại chặng này, Antonelli cần chiến thắng, đồng thời đồng đội George Russell về đích từ vị trí thứ 9 trở xuống và Lewis Hamilton của Ferrari nằm ngoài nhóm bốn tay đua dẫn đầu. Antonelli hiện dẫn Russell 102 điểm và Hamilton 111 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn sáu chặng. Tay đua người Italy có khởi đầu ấn tượng với năm chiến thắng trong sáu chặng đầu tiên.

Verstappen, nhà vô địch thế giới bốn lần và từng bốn lần chiến thắng tại Circuit of the Americas, cho biết Antonelli không cần lời khuyên khi đang tiến gần danh hiệu. Tay đua người Hà Lan đã thắng hai chặng gần nhất tại Malaysia và Singapore, dù cơ hội vô địch mùa này gần như không còn. Trong khi đó, Charles Leclerc của Ferrari vẫn tin có thể cạnh tranh chiến thắng. Tay đua người Monaco nhắc lại việc từng giành chiến thắng tại Austin năm 2024 dù xuất phát từ hàng thứ hai.

Trong khi cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý, các tay đua cũng phải đối mặt với khó khăn trong việc giữ xe trong giới hạn đường đua. Ban tổ chức đã hủy hơn 200 thành tích vòng chạy trong hai phiên chạy thử hôm 23/10. Leclerc cũng bị hủy một kết quả ở phiên chạy thử ngày 24/10.