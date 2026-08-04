Thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Cẩm Phả

Sáng 4/8, Đảng ủy phường Cẩm Phả tổ chức công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ phường trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng của tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo các quyết định, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường Cẩm Phả, gồm 12 chi bộ với 202 đảng viên, bao gồm: Chi bộ Công ty CP Hòa Hợp; Chi bộ Công ty CP Minh Trí; Chi bộ Công ty CP Đông Hà; Chi bộ Công ty TNHH Bất động sản Đại Phúc; Chi bộ Công ty CP Xây dựng thương mại Đồng Tâm; Chi bộ Công ty CP Xây dựng và phát triển Miền Đông; Chi bộ Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP; Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Thanh Phong; Chi bộ Công ty CP Thương mại dịch vụ du lịch Cẩm Phả; Chi bộ Công ty CP Thương mại dịch vụ Thái Gia; Chi bộ Trường Mầm non - Tiểu học Ischool; Chi bộ Văn phòng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Khối. Đây là địa phương thứ 10 trong tỉnh thực hiện mô hình này.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các đại biểu của tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Cẩm Phả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cẩm Phả tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất để Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động ổn định, nền nếp ngay từ thời gian đầu, phát huy hiệu quả sau thành lập.

Đảng ủy phường Cẩm Phả trao Quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đảng ủy phường Cẩm Phả tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; gắn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, các đoàn thể ở khu vực này.

Đối với Đảng bộ Khối cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.