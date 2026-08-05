Theo dòng thời sự 05/8/2026: Di sản sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ninh như thế nào?

Quảng Ninh đang xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa với kỳ vọng mở ra một không gian phát triển mới cho du lịch và dịch vụ. Từ những nội dung được đưa ra tại hội thảo tư vấn, phản biện Đề án cùng các ý kiến của các chuyên gia, tập podcast phân tích cách Quảng Ninh định vị di sản là lõi, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa, du lịch là kênh lan tỏa và kinh tế ban đêm là không gian mở rộng trải nghiệm. Qua đó, lý giải vì sao phát triển kinh tế từ di sản không chỉ là khai thác thêm sản phẩm du lịch, mà còn là hành trình tạo ra giá trị mới trên nền tảng văn hóa, công nghệ và sự tham gia của cộng đồng.