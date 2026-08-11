Theo dòng thời sự 11/8/2026: Điện cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Chỉ trong chưa đầy một tháng, các dự án năng lược liên tục được UBND tỉnh Quảng Ninh họp bàn: từ rà soát các dự án nguồn và lưới điện, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, đến đẩy nhanh hệ thống truyền tải và tính toán bổ sung những nguồn điện mới.

Vì sao bài toán năng lượng lại trở nên cấp thiết vào thời điểm này?

Trong tập “Điện cho một chu kỳ tăng trưởng mới”, Theo dòng thời sự nhìn lại chuỗi chuyển động gần một tháng để lý giải vì sao hạ tầng năng lượng đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng của Quảng Ninh, đồng thời cho thấy vai trò của tỉnh không chỉ trong sản xuất điện mà còn trong kết nối, truyền tải năng lượng của khu vực Đông Bắc.