Theo dòng thời sự 12/8/2026: Từ Quảng Ninh, Miss World 2026 kể câu chuyện Việt Nam với thế giới

Miss World 2026 - cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam - mở đầu hành trình tại Quảng Ninh với sự tham gia của hơn một trăm thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Từ hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, màn trình diễn áo dài mang dấu ấn văn hóa các quốc gia đến trải nghiệm Vịnh Hạ Long, chuỗi sự kiện không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Cùng Theo dòng thời sự nhìn lại cách Quảng Ninh đưa văn hóa, con người, di sản và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế đến gần hơn với bạn bè thế giới qua Miss World 2026.