Theo dòng Thời sự 17/8/2026: Mở rộng không gian phát triển -Cô Tô giữ màu xanh bằng cách nào

Kết nối liên đảo, phát triển kinh tế biển xanh, mở rộng không gian đô thị, du lịch và dịch vụ chất lượng cao đang tạo thêm dư địa phát triển cho Cô Tô. Nhưng cùng với cơ hội đầu tư và gia tăng trải nghiệm du lịch là sức ép ngày càng lớn lên cảnh quan, hệ sinh thái và môi trường biển đảo. Trong tập podcast này, cùng tìm hiểu cách Cô Tô đặt ra những “giới hạn xanh” trong quy hoạch, bảo tồn biển, lựa chọn dự án và hoạt động kinh doanh; đồng thời biến bảo vệ môi trường thành trách nhiệm chung của chính quyền, người dân và du khách.