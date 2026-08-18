Theo dòng thời sự 18/8/2026: Khi phụ nữ khởi nghiệp không chỉ cần vốn

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026–2035 đặt ra yêu cầu không chỉ giúp phụ nữ có ý tưởng, tiếp cận nguồn vốn và bắt đầu kinh doanh, mà còn phải đồng hành để các mô hình có thể đứng vững và phát triển. Tập podcast phân tích sự thay đổi trong cách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Quảng Ninh: từ vốn vay đến năng lực quản trị, công nghệ, thị trường, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026–2035 đặt ra yêu cầu không chỉ giúp phụ nữ có ý tưởng, tiếp cận nguồn vốn và bắt đầu kinh doanh, mà còn phải đồng hành để các mô hình có thể đứng vững và phát triển.

Tập podcast phân tích sự thay đổi trong cách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Quảng Ninh: từ vốn vay đến năng lực quản trị, công nghệ, thị trường, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Qua đó, hình thành một hệ sinh thái đủ mạnh để biến nguồn vốn thành sinh kế bền vững, việc làm và quyền tự chủ kinh tế thực chất cho phụ nữ Quảng Ninh.