Theo dòng thời sự 24/8/2026: Từ vị thế mới đến một thành phố đáng sống

“Tôi muốn nhìn thấy một Hạ Long xanh hơn” – đó là một trong những kỳ vọng của ông Hoàng Hiếu Huy, một người con Quảng Ninh, hiện là Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra, Australia, về thành phố Quảng Ninh trong tương lai.

Từ trải nghiệm hơn 20 năm sinh sống, làm việc ở nước ngoài và hành trình kết nối nhân lực tại Hạ Long với các đối tác quốc tế, ông Hoàng Hiếu Huy chia sẻ những góc nhìn về hạ tầng đô thị, giáo dục, môi trường, ngoại ngữ và khả năng kết nối toàn cầu. Sau dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cần làm gì để vị thế mới được chuyển hóa thành chất lượng sống và sức cạnh tranh của một thành phố đáng sống? Mời quý vị cùng lắng nghe tập podcast “Từ vị thế mới đến một thành phố đáng sống”.