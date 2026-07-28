Theo dòng thời sự 28/7/2026: 30 phút trước một cơn dông trên Vịnh

Chỉ khoảng 30 phút trước khi một cơn dông hình thành trên Vịnh Hạ Long, hệ thống cảnh báo sớm đã có thể phát đi tín hiệu đến người dân và du khách. Một khoảng thời gian không dài, nhưng có thể tạo ra sự khác biệt trong việc phòng tránh rủi ro trên biển.

Trong tập Theo dòng thời sự hôm nay, cùng tìm hiểu về hệ thống cảnh báo sớm dông, lốc, sét theo thời gian thực vừa được Quảng Ninh đưa vào vận hành, cách công nghệ giúp nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trên Vịnh Hạ Long và vì sao những thông tin được cập nhật sớm lại có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động du lịch, giao thông đường thủy cũng như sự an toàn của người dân và du khách.