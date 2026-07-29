Theo dòng thời sự 29/7/2026: Đề xuất đô thị 18 tỷ USD tại Vân Đồn có gì đáng chú ý?

Một đô thị du lịch ven biển rộng khoảng 5.000 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 18 tỷ USD, vừa được một liên danh nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu tại khu vực Bắc Cái Bầu, đặc khu Vân Đồn. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà còn ở mô hình phát triển kết hợp đô thị, du lịch, cảng biển, thương mại, y học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo tồn văn hóa, thiên nhiên.

Đề xuất này có gì khác với những dự án nghỉ dưỡng thông thường? Vì sao Bắc Cái Bầu được lựa chọn? Và từ một ý tưởng đầu tư đến khi có thể triển khai trên thực tế còn phải trải qua những bước nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong tập podcast “Đề xuất đô thị 18 tỷ USD tại Vân Đồn có gì đáng chú ý?”.