Theo dòng thời sự 30/08/2026: Năm học mới: Đồng bộ từ trường lớp đến đội ngũ

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Quảng Ninh sẽ bước vào năm học 2026–2027. Từ việc sắp xếp mạng lưới trường học, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều tiết đội ngũ giáo viên, hoàn thiện các trườngvùng biên giới đến cấp sách giáo khoa và tổ chức xe buýt đưa đón học sinh, nhiều phần việc đang được triển khai đồng thời.

Trong đó, việc điều động, luân chuyển 327 giáo viên tại 23 xã, phường là một trong những nội dung mới nhất, cho thấy yêu cầu cân đối đội ngũ giữa các địa bàn đang được đặt ra cùng với yêu cầu bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.