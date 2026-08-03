Theo dòng thời sự ngày 03/8/2026: Marathon mở rộng trải nghiệm du lịch Quảng Ninh

Mùa giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 vừa được công bố, dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên, trong đó có 5.000 vận động viên quốc tế – quy mô lớn nhất qua 11 mùa tổ chức.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, marathon còn tạo ra dòng khách có nhu cầu lưu trú, ăn uống, tham quan và khám phá điểm đến trong nhiều ngày. Trên cung đường ven Vịnh Hạ Long, hành trình thi đấu đồng thời trở thành một cách trải nghiệm cảnh quan, không gian đô thị và nhịp sống Quảng Ninh.

Podcast “Marathon mở rộng trải nghiệm du lịch Quảng Ninh” phân tích quá trình phát triển của giải, đặc điểm của dòng khách marathon và sự kết nối giữa đường chạy với hệ thống dịch vụ du lịch địa phương.