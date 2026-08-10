Theo dòng thời sự ngày 10/8/2026: Hạ Long – Yên Tử - Bái Tử Long: khi ba không gian được kết nối

Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long. Sự kết nối này có thể mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm sản phẩm và giá trị kinh tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo tồn, kiểm soát sức tải, bảo vệ môi trường và quản trị di sản. Trong tập Theo dòng thời sự này, cùng phân tích điều gì có thể thay đổi khi Hạ Long – Yên Tử – Bái Tử Long được đặt trong một hành trình chung, và vì sao bảo tồn phải trở thành nền tảng để tạo ra những giá trị phát triển mới từ di sản.