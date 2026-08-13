Theo dòng thời sự ngày 13/8/2026: Hai tháng để tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng quý III

Mục tiêu tăng trưởng GRDP quý III của Quảng Ninh được đặt ở mức 15,41%. Trong khi du lịch, dịch vụ và thu ngân sách duy trì kết quả tích cực, một số sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đạt sản lượng theo kịch bản; đầu tư công và giải phóng mặt bằng còn khối lượng lớn cần hoàn thành.

Từ cuộc họp UBND tỉnh ngày 12/8, tập podcast phân tích những động lực phải tăng tốc trong hai tháng cuối quý: đưa sản phẩm công nghiệp ra thị trường, chuyển vốn đầu tư thành khối lượng công trình, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng và biến lượng khách du lịch thành doanh thu thực chất.