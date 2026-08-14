Theo dòng thời sự ngày 14/8/2026: Từ dữ liệu cá nhân đến dòng tiền lừa đảo

Một cuộc gọi đúng nhu cầu, một tài khoản mang tên thương hiệu quen thuộc hay một lời mời xuất hiện đúng lúc có thể không đơn thuần là sự trùng hợp. Phía sau đó có thể là cả một chuỗi hoạt động: dữ liệu cá nhân bị mua bán, nạn nhân được lựa chọn, kịch bản lừa đảo được dựng riêng và số tiền chiếm đoạt nhanh chóng được luân chuyển qua nhiều tài khoản, tài sản mã hóa để che giấu dấu vết.

Từ 8 đơn trình báo với thiệt hại hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần ra đường dây được xác định bước đầu chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Tập podcast “Từ dữ liệu cá nhân đến dòng tiền lừa đảo” sẽ đưa người nghe lần theo toàn bộ quá trình ấy, qua lời kể của nạn nhân, lực lượng điều tra và chính những người tham gia đường dây.