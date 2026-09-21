Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Sáng 21/9, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than dự kiến tổ chức tối 7/11/2026, tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Tập đoàn TKV sẽ chủ trì kinh phí, thuê đơn vị tổ chức sự kiện, xây dựng kịch bản và tổ chức chương trình. Thành phố Quảng Ninh sẽ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác tuyên truyền, lễ tân, an ninh - trật tự, phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm, hạ tầng viễn thông, giao thông, điện, vệ sinh môi trường, huy động nhân dân và các điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm. Tổng thời lượng chương trình dự kiến 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Quảng Ninh hoặc kênh VTV1; tiếp sóng livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Tập đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hướng tới sự kiện, công tác thông tin, tuyên truyền đã được các sở, ngành, địa phương của thành phố Quảng Ninh triển khai với nhiều hoạt động phong phú. Tập đoàn TKV cũng phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, tạo khí thế hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Tập đoàn TKV và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của các hoạt động kỷ niệm nhằm giữ gìn và lan tỏa giá trị truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của Vùng mỏ, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, bảo đảm lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, phải kiểm đếm từng nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành; xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp; rà soát kỹ phương án tổ chức lễ kỷ niệm về thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần đại biểu, khách mời.

Đồng chí yêu cầu triển khai đợt cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh triển khai các chuyên trang, chuyên mục, gắn truyền thống, hoạt động của ngành Than với địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công nhân, người lao động và nhân dân.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án về truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, xác định đây là di sản văn hóa, giá trị truyền thống của ngành Than và nhân dân Vùng mỏ; góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị truyền thống trong giai đoạn mới.