Đường Hoa nâng cấp nhiều tuyến đường

Thời gian qua, cử tri trên địa bàn xã Đường Hoa phản ánh, kiến nghị về tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường trục chính các thôn. Ngay sau khi tiếp thu kiến nghị của cử tri, xã đã tập trung kiểm tra, rà soát và triển khai thi công nâng cấp, cải tạo các tuyến đường với tinh thần quyết liệt, trọng tâm, rõ lộ trình.

Tuyến đường Cấu Phùng - Tài Chi ở thôn Tài Chi được đầu tư từ năm 2004, chiều dài tuyến khoảng 3km. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, chưa được tu sửa đến nay đã xuống cấp, nhiều đoạn bị vỡ, sạt lở tạo hàm ếch ăn sâu vào lòng đường, rãnh đất dọc biên đường bị xói vào nền đường khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng xuống cấp, lòng đường hẹp tại tuyến đường thôn Cái Lấm (xã Đường Hoa).

Ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND xã Đường Hoa đã rà soát, xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt đường lên 3m, bảo đảm kết cấu đồng bộ, với tổng mức đầu tư gần 3,1 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn huy động khác. Công trình được khởi công tháng 4/2026, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Đến thời điểm này, đã hoàn thành được 25% khối lượng, đang thực hiện thi công gia cố rãnh dọc biên đường bằng bê tông xi măng và thi công 4 vị trí cần đặt cống ngang thoát nước.

Anh Tằng Phúc Sàu, Trưởng thôn Tài Chi, xã Đường Hoa, chia sẻ: “Trước đây đường hẹp, xuống cấp, nhiều đoạn là khúc cua có độ dốc cao khiến người dân điều khiển phương tiện qua đây không tránh khỏi việc xảy ra va chạm. Đến giờ tuyến đường đã được nâng cấp và mở rộng, nhân dân chúng tôi sẽ được đi lại trên tuyến đường mới, thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều, cử tri rất phấn khởi”.

Tuyến đường Cấu Phùng - Tài Chi (thôn Tài Chi) khởi công tháng 4/2026, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Còn tại tuyến đường trục chính thôn Đường Hoa 5, nay là thôn Cái Lấm được đầu tư từ giai đoạn 2012-2013 theo phương thức nhà nước hỗ trợ vật liệu, nhân dân huy động ngày công đổ bê tông đường. Tuyến có chiều dài 2,5km, bề mặt cắt ngang đường 2,7m, chiều dày đường 14cm. Đây là đường trục chính của thôn, phục vụ 103 hộ dân sinh sống quanh khu vực. Ngoài ra, xe có trọng tải nặng thường xuyên lưu thông qua tuyến đường để phục vụ việc vận chuyển 200ha rừng sản xuất, khu nuôi trồng thủy sản. Sau nhiều năm sử dụng, đến nay đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nứt gãy nhiều chỗ, đường hẹp không đảm bảo cho giao thông qua lại

Ông Lê Hồng Giang, Bí thư Chi bộ thôn Cái Lấm, xã Đường Hoa, cho biết: “Tuyến đường này có mật độ giao thông lớn vì phục vụ cho cả dân sinh và các phương tiện vào khu nuôi trồng và khai thác, thu mua hải sản, vận chuyển lâm sản. Cử tri chúng tôi đề nghi cấp chính quyền quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường, có hệ thống thoát nước giúp người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi”.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND xã Đường Hoa đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế. Căn cứ tình trạng xuống cấp của các tuyến đường và nhu cầu đi lại của nhân dân, các công trình đang được thi công theo từng giai đoạn cụ thể sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đối với tuyến đường thôn Cái Lấm đã xuống cấp, việc đi lại của nhân dân gặp khó khăn, đơn vị đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, báo cáo đề nghị phương án giải quyết. Theo đó, UBND xã đã rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, dự kiến sẽ tiến hành triển khai cuối năm 2026.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, rõ việc, rõ lộ trình của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tuyến đường trên địa bàn xã Đường Hoa đã và đang được chỉnh trang, cải tạo đúng tiến độ và có kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân.