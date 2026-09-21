Tổ chức thực hiện hiệu quả các luật mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển

Sáng 21/9, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phối hợp với Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền một số luật được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đến các điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố; đại diện các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, cho biết: Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 15 luật và 6 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các văn bản được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn, chồng chéo, bất cập trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu nghe báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Đối với thành phố Quảng Ninh, việc kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định mới có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về quản trị, tổ chức thực hiện pháp luật và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Lê Văn Ánh nhấn mạnh yêu cầu đưa các quy định pháp luật mới vào thực tiễn, gắn phổ biến pháp luật với tổ chức thi hành, quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo viên của Bộ Tư pháp phổ biến một số điểm đáng chú ý của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Bộ Tư pháp phổ biến nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; một số điểm đáng chú ý của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện các quy định mới. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố nắm rõ nội dung mới của pháp luật, thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Quốc hội thông qua luật mới là bước quan trọng, song hiệu quả của chính sách phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát các quy định của hai luật và văn bản liên quan, chủ động chuẩn bị điều kiện để triển khai khi luật có hiệu lực; thường xuyên theo dõi thực tiễn, kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành.

Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn; lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan trực tiếp thực hiện để phản ánh thực tiễn Quảng Ninh đến Quốc hội, góp phần đưa các quyết sách của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.