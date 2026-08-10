Gỡ điểm nghẽn hạ tầng chợ Hà Khẩu

Chợ Hà Khẩu, phường Việt Hưng được xây dựng từ năm 1995, sau hơn 30 năm sử dụng đã xuất hiện nhiều hạng mục xuống cấp. Trước những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt, các tiểu thương và người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền quan tâm sửa chữa, cải tạo. Những kiến nghị này từng bước được tiếp thu, giải quyết, song một số vấn đề về hạ tầng khu vực xung quanh chợ vẫn tiếp tục được cử tri quan tâm.

Qua thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục tại chợ Hà Khẩu đã không còn bảo đảm yêu cầu. Theo phản ánh của các tiểu thương, mái che xuống cấp, thường xảy ra tình trạng dột khi mưa lớn; một số vị trí tường xuất hiện vết nứt. Hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật cũng bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi. Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, kinh doanh, tình trạng xuống cấp kéo dài còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các hộ kinh doanh và người dân đến mua sắm. Vì vậy, việc sửa chữa, cải tạo chợ là mong muốn được nhiều tiểu thương kiến nghị trong thời gian qua.

Bà Đỗ Thị Thơ, khu 2, phường Việt Hưng cho biết: Chúng tôi buôn bán ở chợ đã nhiều năm nên rất mong chợ được sửa chữa, nâng cấp để bà con yên tâm kinh doanh lâu dài.

Khu vực kinh doanh tại chợ Hà Khẩu được sửa chữa, cải tạo sau kiến nghị

của cử tri.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND phường Việt Hưng đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ rà soát, đánh giá hiện trạng các chợ trên địa bàn, trong đó có chợ Hà Khẩu. Trên cơ sở đó, địa phương đã bố trí nguồn lực để sửa chữa, cải tạo khu vực kinh doanh rau, hải sản và thực phẩm tươi sống. Một số hạng mục được đầu tư, thay thế theo hướng kiên cố hơn. Hệ thống mái tôn được lắp đặt mới; các cột chống xuống cấp được thay thế bằng khung thép. Việc sửa chữa giúp khu vực kinh doanh thông thoáng, sạch sẽ hơn, đồng thời cải thiện điều kiện an toàn cho tiểu thương và người dân. Sau cải tạo, diện mạo khu vực kinh doanh tại chợ Hà Khẩu đã có nhiều thay đổi. Những mái che chắc chắn hơn giúp các hộ kinh doanh giảm bớt nỗi lo mưa dột; không gian buôn bán được sắp xếp gọn gàng, tạo điều kiện để hoạt động mua bán diễn ra ổn định.

Việc sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại chợ Hà Khẩu cho thấy những kiến nghị sát thực tế của người dân đã được chính quyền địa phương tiếp thu và từng bước giải quyết. Đây cũng là cơ sở để người dân tiếp tục tin tưởng, phản ánh những vấn đề còn tồn tại, góp phần hoàn thiện hạ tầng và điều kiện sinh hoạt, kinh doanh tại khu vực.

Bên cạnh những hạng mục đã được cải tạo trong chợ, cử tri và các hộ dân khu vực Hà Khẩu còn quan tâm đến một đoạn đường nằm bên cạnh chợ, giáp khu dân cư. Hiện đoạn đường dẫn từ đường Tiêu Giao vào khu vực chợ, có chiều rộng chưa đầy 2m dài khoảng 100m. Không gian lưu thông hạn chế khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của các hộ dân, tiểu thương gặp khó khăn. Vào những thời điểm đông người, xe máy và người đi bộ phải di chuyển chậm, tránh nhau trong phạm vi hẹp. Đây cũng là nội dung đã được cử tri phản ánh nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Đoạn đường dẫn vào khu vực chợ Hà Khẩu chật hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Bà Lưu Thu Hiền, khu 1, phường Việt Hưng cho biết: Tuyến đường nhỏ, hẹp nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những thời điểm đông người. Phương tiện qua lại thường phải tránh nhau, có ngày xảy ra va chạm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân. Chúng tôi mong chính quyền quan tâm, nghiên cứu phương án phù hợp để cải tạo, mở rộng tuyến đường, vừa bảo đảm an toàn đi lại, vừa thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa của các hộ kinh doanh.

Từ thực tế trên, câu chuyện đặt ra không chỉ là sửa chữa một đoạn đường, mà còn là việc từng bước hoàn thiện hạ tầng khu dân cư gắn với hoạt động của chợ. Khi điều kiện kinh doanh tại chợ được cải thiện, việc bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi, an toàn cho người dân cũng cần được quan tâm tương xứng.

Ông Phạm Văn Thứ, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, cho biết: Đoạn đường này nằm trong khu dân cư đã hình thành từ lâu và có nhiều công trình, nhà ở kiên cố. Thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị của tỉnh, địa phương đã nghiên cứu phương án, đồng thời vận động người dân hiến đất để có thêm quỹ đất phục vụ đầu tư, cải tạo hạ tầng. Thời gian tới, phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp, từng bước cải thiện hạ tầng khu vực, bảo đảm không gian thông thoáng, thuận tiện cho người dân đi lại.