Thiếu niên 14 tuổi chở bạn, chạy xe một bánh trên quốc lộ bị tịch thu xe

Lực lượng chức năng tịch thu xe máy không biển số sau khi xác định thiếu niên 14 tuổi chở bạn chạy xe bốc đầu trên Quốc lộ 4G, đoạn qua xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phát hiện hình ảnh thiếu niên chở theo bạn bằng xe mô tô, có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp Công an xã Chiềng Mai xác minh, làm việc với L.D.K. (sinh năm 2012) cùng một thiếu niên khác đi cùng và phụ huynh. Những người này trú tại bản Mé, xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La.

Qua xác minh, tại Km08 Quốc lộ 4G, thuộc địa phận xã Chiềng Mai, lực lượng chức năng xác định L.D.K. là người chở bạn bằng xe mô tô và thực hiện nhiều hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Trong đó, K. thuộc trường hợp người điều khiển phương tiện từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chiếc xe được sử dụng không có gương chiếu hậu, không gắn biển số. Đáng chú ý, thiếu niên này còn thực hiện hành vi điều khiển xe hai bánh chạy bằng một bánh trên đường.

Hai thiếu niên cùng phương tiện vi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trên cơ sở kết quả xác minh, Tổ công tác lập biên bản đối với các hành vi vi phạm theo quy định. L.D.K. và phụ huynh bị xử phạt cảnh cáo. Đồng thời, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và quy định hiện hành, lực lượng chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đặc biệt, phụ huynh không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Theo cơ quan công an, những hành vi như chạy xe bằng một bánh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.