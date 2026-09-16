Muốn bạn biết 'mình là ai', thiếu niên 16 tuổi ở Đắk Lắk 'bốc đầu' xe

Thiếu niên 16 tuổi ở phường Buôn Ma Thuột không đội mũ bảo hiểm, lái mô tô “bốc đầu” để thể hiện với bạn bè bị CSGT lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.T.A. (16 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) sau khi xác minh đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh T.T.A. điều khiển mô tô qua khu vực đập thủy lợi Ea Tam, phường Buôn Ma Thuột, trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, biển số bị che khuất.

CSGT tiên hành làm việc với thiếu niên trên.

Đáng chú ý, thiếu niên này còn thực hiện hành vi lái xe chạy bằng một bánh, hay còn gọi là “bốc đầu”, trên đường.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận, trong đó nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của nam thiếu niên.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột tiến hành xác minh, xác định người lái mô tô là T.T.A. và mời lên làm việc.

Qua làm việc, T.T.A. thừa nhận thực hiện hành vi “bốc đầu” vào khoảng 17h ngày 13/9. Theo lời khai, thiếu niên này thực hiện hành vi do hiếu động, muốn thể hiện để bạn bè biết “mình là ai”.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.T.A. với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô; không có gương chiếu hậu bên trái; che lấp biển số xe; điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm³; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Ngoài ra, bà N.T.K.D. (52 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột), mẹ ruột T.T.A. và là chủ sở hữu chiếc mô tô biển số 47AC-588.XX, cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.