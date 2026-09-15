Gia Lai: Làm rõ nhóm thanh thiếu niên quay, đăng video 'bốc đầu' xe máy lên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGTĐB số 2 (Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Ia Krái phát hiện tài khoản TikTok “N.H.” đăng tải video ghi lại cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi “bốc đầu” trên đường.

Hình ảnh cắt từ clips đăng tải MXH

Theo kết quả xác minh, khoảng 15h ngày 8/9/2026, tại tuyến tỉnh lộ 664, đoạn qua thôn Bi La Yom, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai, K.K. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu đen xanh, chở K.H. (SN 2012). Cùng thời điểm, H. điều khiển một xe mô tô khác chở K.Q. Cả nhóm di chuyển từ thôn Bi La Yom về hướng thôn Ia Blan.

Trong quá trình di chuyển, K.H. đưa điện thoại của mình cho K.Q. và nhờ quay video cảnh K.K. điều khiển xe mô tô chở H. thực hiện hành vi “bốc đầu”. Sau khi quay xong, Q. trả điện thoại cho H. và H. đã đăng video lên tài khoản TikTok “N.H.”.

Làm việc với cơ quan Công an, những người liên quan đã thừa nhận hành vi. Qua đó xác định K. là người trực tiếp điều khiển xe mô tô bằng một bánh; K.Q. là người sử dụng điện thoại để quay video; K.H. là người đăng tải video lên mạng xã hội TikTok.

Chiếc xe mô tô biển số 81B2-11.440, nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu đen xanh được xác định là tài sản của gia đình ông K.B. (SN 1987, trú tại thôn Chư Nghé), bố của K. Theo trình bày của bà R.L.L. (mẹ K.), K. đã tự ý lấy xe của gia đình để điều khiển.

Đội CSGT đường bộ số 2 tịch thu chiếc xe BKS 81B2-114.xx và xử phạt cha của K. số tiền 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.