Đổi mới ở Than Thống Nhất

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã và đang tạo nên những bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh. Bằng việc lấy cơ giới hóa làm mũi nhọn giải phóng sức lao động và chuyển đổi số làm xương sống trong quản trị điều hành, đơn vị đang khẳng định vị thế một mô hình mỏ hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

Khâu đào lò luôn đóng vai trò quyết định trong công tác chuẩn bị các diện sản xuất và duy trì sự phát triển ổn định, lâu dài của mỏ hầm lò. Ý thức rõ tầm quan trọng đó, Công ty Than Thống Nhất đã tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa khâu này nhằm nâng cao tốc độ đào lò, tăng năng suất và giảm thiểu nguy cơ nhỡ diện khai thác.

Theo đó, công ty vừa thực hiện Dự án đầu tư hệ thống cơ giới hóa đào lò gồm 1 máy đào lò combain mã hiệu EBH45 và 1 cầu chuyển tải DZQ80/35/22. Đây là thiết bị cơ giới hóa đào lò đồng bộ đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Than Thống Nhất.

Ông Trần Đăng Hải, Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất cho biết: Trong tháng 9/2026, hệ thống EBH45 đã chính thức được nghiệm thu đưa vào vận hành. Chúng tôi kỳ vọng hệ thống sẽ giúp cải thiện vượt bậc tốc độ đào lò và mức độ an toàn cho người lao động; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Than Thống Nhất tiếp tục rà soát, ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất còn lại.

Máy đào lò EBH45 được vận hành thử nghiệm trên mặt bằng Công ty Than Thống Nhất.

Nếu như cơ giới hóa thiết bị là điều kiện tiên quyết giúp người thợ lò Thống Nhất được giải phóng sức lao động trực tiếp, thì chuyển đổi số chính là yếu tố cốt lõi để khâu điều hành, kết nối được thực hiện đồng bộ trong mọi hoạt động từ mặt bằng đến các đường lò.

Biểu tượng rõ nét nhất cho thành tựu chuyển đổi số tại doanh nghiệp này chính là Trung tâm điều hành sản xuất tập trung, nơi được coi là “trái tim” của mỏ. Hơn 100 camera quan sát được kết nối từ mặt bằng xuống sâu dưới lòng đất, truyền hình ảnh trực tiếp theo thời gian thực về phòng điều khiển. Hàng nghìn thông số kỹ thuật quan trọng như áp suất khí mỏ, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ băng tải, lưu lượng gió và nước… được các cảm biến tự động ghi nhận liên tục. Nhờ đó, ban lãnh đạo có thể nắm bắt chính xác mọi diễn biến tại hiện trường, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và đưa ra quyết định chỉ đạo nhanh chóng, bảo đảm an toàn tối đa cho công nhân.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Vương Minh Thu, thực hiện Đề án 243 của Tập đoàn và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, xây dựng lộ trình cụ thể và phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng đơn vị. Sự quyết liệt này đã lan tỏa, hình thành nên một văn hóa số sinh động. Những người thợ mỏ vốn quen làm việc chân tay nay đã thao tác thành thạo trên điện thoại thông minh, ứng dụng các phần mềm ca lệnh và các thiết bị điều khiển tự động trong dây chuyền sản xuất.

Chuyển đổi số cũng làm thay đổi toàn diện mô hình làm việc tại các phòng chuyên môn. Tại Phòng Kỹ thuật - Công nghệ mỏ, dữ liệu đã được số hóa hoàn toàn để thay thế cho hệ thống hồ sơ giấy cồng kềnh. Trong công tác quản lý vật tư, hơn 1 năm qua, việc áp dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp chữ ký số đã giúp công ty rút ngắn quy trình cấp phát từ 2-3 ngày xuống còn vài giờ. Đặc biệt, việc giao ca và viết nhật lệnh sản xuất - một khâu vốn tốn 60-120 phút trước đây, nay chỉ còn khoảng 20 phút, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đi lò kiểm tra sản xuất và động viên người lao động triển khai cơ giới hóa trong khai thác.

Dưới hầm lò, sự kết hợp giữa cơ giới hóa và công nghệ số thể hiện rõ qua hệ thống giám sát băng tải tự động, trạm bơm điều khiển tập trung, hay các hệ thống vận tải chở người và vật tư hiện đại, giúp người lao động giảm bớt mệt mỏi sau mỗi ca làm việc.

Sự song hành nhịp nhàng giữa đột phá cơ giới hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số đang mang lại những thành quả vượt trội cho Than Thống Nhất. Không chỉ là việc hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng, tăng năng suất, giảm chi phí hay đảm bảo an toàn lao động; mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy của con người. Đội ngũ cán bộ, công nhân Than Thống Nhất hôm nay đã chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ và liên tục đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá trị.

Hiện nay Than Thống Nhất đang tiếp tục triển khai các hạng mục trọng điểm như: Phủ sóng wifi tại khu vực sản xuất, tăng cường bảo mật dữ liệu, đầu tư hệ thống tời cáp treo thế hệ mới… Đây là nền tảng quan trọng để công ty xây dựng và thực hiện thắng lợi Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Với định hướng chiến lược này, Công ty Than Thống Nhất đang vững bước trên con đường xây dựng mô hình doanh nghiệp số, trở thành điểm sáng tiêu biểu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.