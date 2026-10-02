Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng bộ Công ty Than Hạ Long

Sáng 2/10, Đảng ủy Công ty Than Hạ Long tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Công ty 2/10 (1996 - 2026).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tiền thân của Đảng bộ Công ty Than Hạ Long là Đảng bộ Công ty Than Quảng Ninh, được thành lập ngày 2/10/1996. Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an ninh, an toàn, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Công ty Than Hạ Long.

Từ 7 chi bộ với 240 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ Công ty có 38 chi bộ trực thuộc với 1.068 đảng viên, là một trong 4 đảng bộ cơ sở có số lượng đảng viên lớn trong Đảng bộ Than Quảng Ninh. Qua 8 kỳ đại hội, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được củng cố, kiện toàn; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy, góp phần nâng cao vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Công ty từng bước đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc, đời sống người lao động.

Năm 2004, Công ty lần đầu đạt sản lượng 1 triệu tấn than nguyên khai; năm 2007 sản lượng vượt 2 triệu tấn, đưa Than Hạ Long trở thành một trong những đơn vị khai thác than chủ lực của TKV. Năm 2025, sản lượng than nguyên khai từ hầm lò của đơn vị đạt 2,08 triệu tấn, mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Khai trường sản xuất khu vực mỏ Khe Chàm II- IV (Công ty Than Hạ Long).

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ Công ty Than Hạ Long xác định tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Nhân dịp này, Đảng ủy Than Quảng Ninh trao chứng nhận công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Công ty Than Hạ Long đối với công trình lắp đặt giàn và thiết bị cơ giới hóa hạng nhẹ ZY2400/14/320 tại lò chợ IV-9-17, Mỏ Khe Chàm II-IV.