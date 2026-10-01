Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 diễn ra từ ngày 19-25/10

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), từ ngày 19 đến 25/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm TP Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026.

Hội diễn là sân chơi văn hóa tinh thần lớn nhằm duy trì và lan tỏa phong trào văn nghệ quần chúng trong cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn ngành. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tôn vinh hình tượng người “Thợ mỏ TKV - Đổi mới, sáng tạo”, tạo khí thế thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 và chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố.

Hội diễn quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng của TKV và TP Quảng Ninh.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống vẻ vang của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội diễn quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng của TKV và TP Quảng Ninh đem đến hàng trăm tiết mục thuộc đủ các thể loại ca, múa, nhạc tổng hợp được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Theo Thể lệ, mỗi đơn vị tham gia sẽ xây dựng một chương trình nghệ thuật liền mạch có kết cấu từ 5 đến 8 tiết mục với thời lượng tối đa 45 phút, khuyến khích sử dụng dàn nhạc đệm trực tiếp và các tác phẩm tự biên, sáng tác mới.

Lực lượng diễn viên tham gia Hội diễn lên đến hơn 1.000 người, nòng cốt là cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tập đoàn, cùng sự góp mặt giao lưu của Đoàn nghệ thuật quần chúng TP Quảng Ninh.

Cơ cấu giải thưởng của Hội diễn năm nay được Tập đoàn đầu tư mạnh mẽ với hai hạng mục toàn đoàn dành cho “Khối phong trào mạnh” và “Khối phong trào” cùng hàng loạt giải thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các tiết mục xuất sắc và giải chuyên đề tôn vinh tác phẩm tự biên hay nhất về TKV.

Với sự chuẩn bị công phu, bài bản, Hội diễn hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đặc sắc, khẳng định diện mạo văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ đổi mới và phát triển.