Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2026

Ngày 23/11, Thường trực Thành ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đánh giá toàn diện và khách quan những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong năm 2026. Theo dự thảo báo cáo, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao ở cả ba khu vực với một số chỉ tiêu ấn tượng như: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng (vượt 39,6% dự toán năm); tổng số khách du lịch ước đạt 23,57 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 72.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 133.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh; thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng thẳng thắn chỉ ra một số ngành, lĩnh vực còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi số tại một số ngành, lĩnh vực chưa tạo được chuyển biến rõ nét; hạ tầng kỹ thuật đô thị tại một số nơi chưa đồng bộ.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ các mục tiêu và giải pháp cho năm 2027 - năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, với dự kiến chủ đề công tác: “Xây dựng và quản trị đô thị hiện đại, thông minh, văn minh, giàu bản sắc; nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân”.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, cho ý kiến.

Đồng chí nhấn mạnh, báo cáo tổng kết cần phản ánh rõ nét những nỗ lực, cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực tiễn của thành phố trong năm 2026. Đối với các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng các yếu tố đầu vào và dư địa tăng trưởng để xây dựng chỉ tiêu vừa mang tính phấn đấu cao, vừa bảo đảm tính khả thi.

Đặc biệt, việc xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng năm 2027 phải được đặt trong tổng thể mục tiêu của cả giai đoạn 2026 – 2030, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ giữa mục tiêu trước mắt và định hướng phát triển dài hạn; tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 (ngày 22/12/2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh”; Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2027 và một số nội dung quan trọng khác...